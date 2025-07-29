В Пензенской области за полгода 773 человека отравились химвеществами

29.07.2025 | 10:42

За первые 6 месяцев 2025 года в Пензенской области у 773 человек было диагностировано острое отравление химической этиологии. Причинами стали спиртосодержащая продукция, лекарства, наркотики, угарный газ и др.

В 2024-м за аналогичный период показатель был больше на 126 случаев (всего - 899), сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии в Пензенской области.

Самой частой причиной острого отравления стало употребление спиртосодержащей продукции (32,1%). Лекарства на второй позиции (21%), наркотики - на третьей (15,5%).

Среди пострадавших в основном взрослые люди (83,7%). Доля подростков - 4%, детей - 12,3%. Большинство отравившихся мужского пола (71,8%).

Смертельным исходом закончилось 160 случаев (20,7%), то есть каждый пятый. Причиной чаще всего было отравление спиртосодержащей продукцией (69,4%).

Самые высокие показатели острых отравлений химической этиологии за полгода регистрировались в Пензе, Пензенском, Сосновоборском, Мокшанском и Лунинском районах.