В Пензе автобус № 130 больше не будет заезжать в Гидрострой

07.04.2022 | 17:34

С пятницы, 8 апреля, межмуниципальный автобус № 130, курсирующий между Арбековской Заставой в Пензе и селом Засечным, изменит свой маршрут - он больше не будет доезжать до микрорайона Гидрострой.

Соответствующий приказ размещен на сайте Минцифротранса Пензенской области. Согласно документу, маршрут, как и прежде, будет пролегать от улицы Генерала Глазунова через Арбеково, Западную Поляну, улицы Куйбышева, Свердлова, Баумана, Терновского.

После остановки «Ул. Сухумская» в реестре сразу следуют «Ул. Радужная», «Ул. Олимпийская», «Ул. Изумрудная», «Прибрежный бульвар» в Засечном.

Согласно расписанию, автобусы должны ходить с 6:00 до 22:00 (с отправлением от конечной остановки) с перерывом в 10-15 минут (вечером - до 20 минут).

На линию планируется выпускать 15 транспортных средств большой вместимости.