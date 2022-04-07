В Пензе автобус № 130 больше не будет заезжать в Гидрострой

С пятницы, 8 апреля, межмуниципальный автобус № 130, курсирующий между Арбековской Заставой в Пензе и селом Засечным, изменит свой маршрут - он больше не будет доезжать до микрорайона Гидрострой.
Соответствующий приказ размещен на сайте Минцифротранса Пензенской области. Согласно документу, маршрут, как и прежде, будет пролегать от улицы Генерала Глазунова через Арбеково, Западную Поляну, улицы Куйбышева, Свердлова, Баумана, Терновского.
После остановки «Ул. Сухумская» в реестре сразу следуют «Ул. Радужная», «Ул. Олимпийская», «Ул. Изумрудная», «Прибрежный бульвар» в Засечном.
Согласно расписанию, автобусы должны ходить с 6:00 до 22:00 (с отправлением от конечной остановки) с перерывом в 10-15 минут (вечером - до 20 минут).
На линию планируется выпускать 15 транспортных средств большой вместимости.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Гость писал(a):Табе накой?