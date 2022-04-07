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Общество

В Пензе автобус № 130 больше не будет заезжать в Гидрострой

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С пятницы, 8 апреля, межмуниципальный автобус № 130, курсирующий между Арбековской Заставой в Пензе и селом Засечным, изменит свой маршрут - он больше не будет доезжать до микрорайона Гидрострой.

Соответствующий приказ размещен на сайте Минцифротранса Пензенской области. Согласно документу, маршрут, как и прежде, будет пролегать от улицы Генерала Глазунова через Арбеково, Западную Поляну, улицы Куйбышева, Свердлова, Баумана, Терновского.

После остановки «Ул. Сухумская» в реестре сразу следуют «Ул. Радужная», «Ул. Олимпийская», «Ул. Изумрудная», «Прибрежный бульвар» в Засечном.

Согласно расписанию, автобусы должны ходить с 6:00 до 22:00 (с отправлением от конечной остановки) с перерывом в 10-15 минут (вечером - до 20 минут).

На линию планируется выпускать 15 транспортных средств большой вместимости.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Гость писал(a):

Где объяснение?
Табе накой?

Гость||

Когда сделают стоимость проезда по 98 рублей. Сколько же можно просить.

Гость||

Гость писал(a):

Когда сделают стоимость проезда по 98 рублей. Сколько же можно просить.
Делай и побыстрее , чем быстрее сделаете , тем быстрее областные и городские чиновники присоединятся в СИЗО к Белозерцеву , Кремль не допустит что бы цена проезда в депрессивном дотационном регионе была кратно выше чем в столице.)))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С пятницы, 8 апреля, межмуниципальный автобус № 130, курсирующий между Арбековской Заставой в Пензе и селом Засечным, изменит свой маршрут - он больше не будет доезжать до микрорайона Гидрострой.
penzainform.ru писал(a):
С пятницы, 8 апреля, межмуниципальный автобус № 130, курсирующий между Арбековской Заставой в Пензе и селом Засечным, изменит свой маршрут - он больше не будет доезжать до микрорайона Гидрострой.
penzainform.ru писал(a):
С пятницы, 8 апреля, межмуниципальный автобус № 130, курсирующий между Арбековской Заставой в Пензе и селом Засечным, изменит свой маршрут - он больше не будет доезжать до микрорайона Гидрострой.
penzainform.ru писал(a):
С пятницы, 8 апреля, межмуниципальный автобус № 130, курсирующий между Арбековской Заставой в Пензе и селом Засечным, изменит свой маршрут - он больше не будет доезжать до микрорайона Гидрострой.
penzainform.ru писал(a):
С пятницы, 8 апреля, межмуниципальный автобус № 130, курсирующий между Арбековской Заставой в Пензе и селом Засечным, изменит свой маршрут - он больше не будет доезжать до микрорайона Гидрострой.
penzainform.ru писал(a):
С пятницы, 8 апреля, межмуниципальный автобус № 130, курсирующий между Арбековской Заставой в Пензе и селом Засечным, изменит свой маршрут - он больше не будет доезжать до микрорайона Гидрострой.
Почему так сделали?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Соответствующий приказ размещен на сайте
Дайте ссылку. Ничего у них на сайте нет.

Гость||

Так большинство пассажиров оставляли комментарии что им не удобен маршрут с пересадками???Этак Минтранс области проводит реформу опираясь на пожелания пассажиров?реши по факту и вот пользуйтесь??

Гость||

Вот и транспортная реформа с чинками самоуправцами!!!

Гость||

"Межмуниципальный автобус"? А мы, пассажиры, даже не догадывались, что авто имеет такой статус, почти как международный и межконтинентальный. Конечно, Засечное, это уже Пензенский район. Тогда и маршрутка №5 в Ухтинку тоже международное направление в Бессоновский район.

Гость||

Гость писал(a):

А мы, пассажиры, даже не догадывались, что авто имеет такой статус,
Видимо вы все инвалиды по зрению.

Гость||

Ух я сейчас так сильно вздрогнула.

Имя: Гость
Комментарий:

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