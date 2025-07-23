Общество

Маршрутки № 5к скоро исчезнут с улиц Пензы

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С улиц Пензы вскоре исчезнут микроавтобусы еще одного маршрута - № 5к. Машины курсируют между островом Пески и «Пензарыбой» (микрорайон Мясокомбинат).

«22 июля перевозчик подал заявление о прекращении деятельности на данном направлении. В соответствии с законодательством, действие его свидетельства на право выполнения регулярных перевозок будет приостановлено спустя 90 дней после подачи заявления», - сообщили в региональном минстрое.

Читатель портала PenzaInform.ru отметил, что «это был единственный маршрут в микрорайонах Совхоз Победа и остров Пески; с закрытием маршрутного такси № 5к жители указанных частей Пензы потеряют доступ к общественному транспорту».

Пензенцам с Песков, увы, не привыкать к таким проблемам. В последние несколько лет маршрутки № 5к ходили редко, а затем и вовсе перестали заезжать на остров, так что люди вынуждены были идти к остановкам на улице Кирова.

Зимой 2025-го горожане попросили своего депутата Дениса Соболева о помощи, после чего перевозчик запустил в микрорайон около 5-7 рейсов ежедневно. Теперь вопрос снова открыт.

Ранее аналогичным образом с улиц Пензы исчезли маршрутки № 88т (ГПЗ-24 - аэропорт), 99 (Арбековская Застава - Засурье), 17 («Ритейл-Парк» - улица Титова), 24 (Пенза-I – улица Кошевого), 49 (улицы Сухумская - Минская), 68 (тепличный комбинат - Арбековская Застава).

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