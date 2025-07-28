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Общество

ГК «Дионис» приняла поздравления по случаю 29-летия

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Группа компаний «Дионис» уже 30-й год работает в Пензенской области и других регионах России. Все начиналось с сети магазинов «Караван». Сейчас «Дионис» - это целая экосистема подразделений, отвечающих за продовольственную безопасность населения.

В окрестностях Пензы на десятки гектаров раскинулись поля агрофирмы «Раздолье», которая круглый год обеспечивает свежими овощами. Здесь же расположен завод по производству крахмала. Под Мокшаном - самое крупное в ПФО ягодное хозяйство: в «Караванах» и «Скидкино» всегда можно найти продукцию прямо с поля.

Ремесленные пекарни «Пан Калач» каждое утро выпекают хлеб в подовых печах, а кондитеры дарят пензенцам авторские шедевры.

Артезианская вода «Ключ здоровья» сегодня доступна всем: киоски находятся в жилом секторе, стоимость воды народная.

Работает доставка «Торнадо».

На обеспечение этой индустрии питания работают логистические центры. Учредитель компании Дмитрий Лаврентьев и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписали соглашение о строительстве нового овощехранилища - ресурсов прежнего уже не хватает.

В ГК «Дионис» входят и другие подразделения: связанная со здоровым образом жизни «Фитнес Лига», развивающая направление жилищного строительства ГК «Автор», новым проектом которой станет возведение первого в регионе 4-звездочного отеля.

«Вот уже 29 лет мы с вами вместе, плечом к плечу составляем команду, которая умеет достигать результатов. Хочу выразить всем нашим сотрудникам слова благодарности: спасибо за труд! Мы являемся одним из значимых звеньев в региональной экономике - крупная компания, работающая во многих сферах. Мы очень много делаем для нашего региона, и это ваша заслуга», - заявил Дмитрий Лаврентьев, обращаясь к коллективу.

В компании работают династии, многие стояли у истоков ее создания. Так, у Евгения Осьминина, возглавляющего аграрное направление «Раздолье», ощущение, что он начал помогать отцу с тех пор, как научился ходить. «Для меня, наверное, не было другого пути. Рос с ощущением неразрывной связи с компанией «Дионис», - признался Евгений Осьминин.

Сейчас молодому руководителю 27 лет. Практику в сельском хозяйстве он проходил за границей. Было все: труд в молочном хозяйстве с подъемом в 4 утра, работа на тракторе - Евгений изучил ремесло от и до, что, очевидно, приносит результат. На сегодня агрофирма «Раздолье» является поставщиком овощей не только для Пензы и ПФО, но и для столицы, а также крупных компаний. Знаменитые чипсы «Лейз» закупают картофель, выращенный на полях «Раздолья».

Поздравления в адрес группы компаний «Дионис» направили представители власти, многочисленные партнеры холдинга. Отличившихся сотрудников наградили грамотами Минпромторга и Минсельхоза РФ, губернатора Пензенской области, администрации Пензы, городской думы.

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