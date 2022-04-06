В Пензенской области заметили подорожание хлеба почти на 20%

06.04.2022 | 10:30

Житель Пензенской области обратил внимание на повышение стоимости хлеба. Это произошло вопреки заверениям, что благодаря субсидиям производители смогут сохранить цены и не допустить роста до конца года.

«Будьте добры, объясните, пожалуйста, каким образом на фоне заявлений правительства о том, что цена хлеба останется фиксированной до конца года, «Сергеевский» хлеб подорожал с 42 рублей сразу до 50? С ходу на 20 процентов почти», - написал житель области на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте» в среду, 6 апреля.

Представители регионального правительства в ответ сообщили, что стоимость товаров зависит от цен поставщиков.

«Кроме того, стоимость товара зависит не только от издержек на его производство и уровня спроса, но и от особенностей конкуренции на рынке, где этот товар продается», - добавили в правительстве.

О конкретных фактах завышения цен на социально значимые продукты в сетевых магазинах попросили сообщать на горячую линию минсельхоза 8(8412) 56-33-08.