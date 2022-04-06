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Общество

В Пензенской области заметили подорожание хлеба почти на 20%

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Житель Пензенской области обратил внимание на повышение стоимости хлеба. Это произошло вопреки заверениям, что благодаря субсидиям производители смогут сохранить цены и не допустить роста до конца года.

«Будьте добры, объясните, пожалуйста, каким образом на фоне заявлений правительства о том, что цена хлеба останется фиксированной до конца года, «Сергеевский» хлеб подорожал с 42 рублей сразу до 50? С ходу на 20 процентов почти», - написал житель области на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте» в среду, 6 апреля.

Представители регионального правительства в ответ сообщили, что стоимость товаров зависит от цен поставщиков.

«Кроме того, стоимость товара зависит не только от издержек на его производство и уровня спроса, но и от особенностей конкуренции на рынке, где этот товар продается», - добавили в правительстве.

О конкретных фактах завышения цен на социально значимые продукты в сетевых магазинах попросили сообщать на горячую линию минсельхоза 8(8412) 56-33-08.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Будьте добры, объясните, пожалуйста, каким образом на фоне заявлений правительства о том, что цена хлеба останется фиксированной до конца года, «Сергеевский» хлеб подорожал с 42 рублей сразу до 50? С ходу на 20 процентов почти», - написал житель области на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте» в среду, 6 апреля.
На любой вопрос вам будет дан любой ответ. Понятно?

Гость||

Потерпите еще немного совсем...лет еще 20! Пройдут рывки с прорывами инаступит вертикальная стабильность...Но, только не для нас, как пели ребята из Аварии про Новый год..

Гость||

А не пятая колонна это действует? Наш президент об этом предупреждал. Что против нас много врагов - внешних и внутренних. Но наши власти и армия разберуться с ними.

Гость||

Толково придумано.

Гость||

Сплотитесь там.терпите и платите.

Гость||

а что случилось?

Гость||

А что не подорожало на 20% минимум? Объективных причин нет для пачки масла от Молкома в Магните за 160р нет. Этим должны заниматься компетентные органы.

Гость||

Ну вы держитесь...

Гость||

Грамотный ,толковый ответ умного человека с намеком,что бы подобные вопросы больше не задавались.

Гость||

ВСЕ КРУГОМ ПОВЫШАЕТСЯ И ДОРОЖАЕТ.

Гость||

Враки.Мы верим УФАСам.Нет у нас такого.Доллар то твона вообще обесценился.Скоро заживём!

Гость||

Рычагов для управления инфляцией нет, рычагов для ограничения наглости барыг нет. Кончится все это погромами магазинов.

Гость||

тоже походу в состав импортные компоненты входят?))))

Гость||

У нас очень много родственников! Они тоже хотят кушать и их надо кормить. Поэтому нам хлеб подороже, а им бесплатно. Надо отнестись с "пониманием"!

Гость||

Тестомешалки итальянские, и улучшители вкуса и загустители тоже делают не у нас, не говоря про французские дрожжи.

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Имя: Гость
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