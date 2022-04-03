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Общество

Цены на хлеб в Пензенской области пообещали не повышать до конца года

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В telegram-канале «Объясняем. Пензенская область» ответили на вопрос, стоит ли ждать перебоев с хлебом в регионе.

Оказалось, что нет. Более того, жителям региона пообещали сдерживать рост цен на этот вид продукции до конца 2022 года.

«Производители хлебобулочных изделий в Пензенской области получат более 36 млн рублей в качестве финансовой поддержки», - гласит сообщение.

Деньги нужны для того, чтобы хлебозаводы и пекарни сохранили цены на уровне начала - середины марта этого года и не допустили их роста.

Ранее стоимость продукции увеличилась в связи с повышением цен на сырье и материалы.

По данным Минэкономразвития, в середине марта годовая инфляция в РФ превысила 14,5%. Прогнозируется, что ее уровень в 2022-м может составить 20%.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Да а что же тогда подняли? Сергеевский хлеб стоил 40 руб а сейчас 44 рубля, вы кому сказку рассказываете.

Гость||

Верим Верим Родненькие!Раз сказали,значит так и будет.Ура товарищи!

Гость||

А на воду?

Гость||

Так это в правительсте РФ приняли решение о заморозке цен на социальные сорта хлеба до конца года.

Каким боком здесь пензенские чиновники?

Имя: Гость
Комментарий:

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