Цены на хлеб в Пензенской области пообещали не повышать до конца года

03.04.2022 | 15:33

В telegram-канале «Объясняем. Пензенская область» ответили на вопрос, стоит ли ждать перебоев с хлебом в регионе.

Оказалось, что нет. Более того, жителям региона пообещали сдерживать рост цен на этот вид продукции до конца 2022 года.

«Производители хлебобулочных изделий в Пензенской области получат более 36 млн рублей в качестве финансовой поддержки», - гласит сообщение.

Деньги нужны для того, чтобы хлебозаводы и пекарни сохранили цены на уровне начала - середины марта этого года и не допустили их роста.

Ранее стоимость продукции увеличилась в связи с повышением цен на сырье и материалы.

По данным Минэкономразвития, в середине марта годовая инфляция в РФ превысила 14,5%. Прогнозируется, что ее уровень в 2022-м может составить 20%.