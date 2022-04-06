В Пензенской области провели операцию «Рецидив»

06.04.2022 | 19:32

126 ранее судимых лиц привлечено к административной ответственности в ходе операции «Рецидив», прошедшей на территории Пензенской области. Свыше 900 сотрудников органов внутренних дел осуществляли проверки граждан, уже имевших проблемы с законом.

Сотрудников УМВД прежде всего интересовало, какой образ жизни ведут те, кто недавно освободился из мест лишения свободы.

Всего проверки затронули около 3 000 человек, ранее совершивших преступления.

«Установлено местонахождения 6 лиц, уклоняющихся от административного надзора. В отношении 6 лиц возбуждены уголовные дела, ответственность за которые предусмотрена статьей 314.1 УК РФ, которая предусматривает наказание до 1 года лишения свободы», - сообщил врио начальника отдела УМВД России по Пензенской области Владислав Листков.

Кроме того, выявлен 1 человек, допустивший неоднократные нарушения установленных ограничений. Сотрудники регионального управления внутренних дел намерены продолжить проведение мероприятий, направленных на предупреждение повторных правонарушений.