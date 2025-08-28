Пензенец попросил бывшую жену помочь по дому и избил ее бокалом

42-летняя пензячка согласилась помочь 46-летнему бывшему мужу по хозяйству и стала жертвой нападения.
Горожанин позвал экс-супругу в гости, сказав, что не справляется с бытовыми делами. Женщина не отказала, приехала и начала готовить еду. В этот момент бывший муж предложил ей выпить.
Пара употребила спиртное, а затем поссорилась. В порыве ярости хозяин дома взял керамический бокал и несколько раз ударил гостью по голове.
Раненая пензячка выбежала из квартиры и позвонила в полицию. Сотрудники прибыли на место и задержали агрессора. Он признался в содеянном.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в областном УМВД.
Ранее в Пензе конфликт молодой пары закончился приездом Росгвардии.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀