Пензенец попросил бывшую жену помочь по дому и избил ее бокалом

28.08.2025 | 17:35

42-летняя пензячка согласилась помочь 46-летнему бывшему мужу по хозяйству и стала жертвой нападения.

Горожанин позвал экс-супругу в гости, сказав, что не справляется с бытовыми делами. Женщина не отказала, приехала и начала готовить еду. В этот момент бывший муж предложил ей выпить.

Пара употребила спиртное, а затем поссорилась. В порыве ярости хозяин дома взял керамический бокал и несколько раз ударил гостью по голове.

Раненая пензячка выбежала из квартиры и позвонила в полицию. Сотрудники прибыли на место и задержали агрессора. Он признался в содеянном.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в областном УМВД.

