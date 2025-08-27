Нападение на главу Каменского района: следователи начали проверку

27.08.2025 | 19:42

В Каменке следователи начали проверку по факту причинения телесных повреждений главе района Александру Помогайбо. В среду, 27 августа, чиновника избили металлической трубой.

Как сообщалось ранее, Помогайбо потребовал от местного жителя снести баню на улице Белинской. Тот отказался, после чего услышал оскорбления в свой адрес, не стерпел и ударил представителя власти трубой.

41-летнего горожанина доставили в отдел полиции. По данным следственного управления СКР, чиновник находится в медучреждении, ему оказывают помощь.

Проверка проводится по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

«По ее результатам будет принято процессуальное решение», - сообщили в СУ СКР.