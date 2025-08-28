Бековчанка попала под статью из-за жажды мести

28.08.2025 | 10:25

В Бековском районе 50-летняя женщина хотела отомстить 57-летнему сожителю и попала под статью.

Сельчанка сообщила в полицию, что мужчина ее избил. Но во время проверки информация не подтвердилась.

В конце концов женщина призналась - донос ложный, таким образом она решила наказать сожителя, ушедшего из дома во время пьяной ссоры (пара поругалась из-за бытовых разногласий).

Теперь заявительнице грозит срок. На нее завели уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в областном УМВД.