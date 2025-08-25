Сетевое издание|18+|Понедельник|25 авг 2025|09:52
Криминал

Жителю Шемышейского района грозит срок из-за подобранной закладки

39-летний житель Шемышейского района попал под статью из-за подобранной в Пензе закладки. Теперь ему грозит до 10 лет за незаконное хранение наркотиков.

Полицейские остановили машину с подозреваемым и его знакомыми на въезде в рабочий поселок Шемышейка. Внутри кармана шорт мужчины сотрудники нашли гриппер-пакет с темным веществом.

Жителю Шемышейского района грозит срок из-за подобранной закладки

«По результатам исследования изъятое вещество является синтетическим наркотиком», - сообщили в областном УМВД РФ.

Сельчанин рассказал, что забрал закладку из тайника в областном центре и хотел употребить.

Жителю Шемышейского района грозит срок из-за подобранной закладки

На мужчину завели уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее двое пензенцев подбросили предпринимателю наркотик, чтобы тот прекратил продавать контрафактную табачную продукцию.

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
