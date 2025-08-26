В Арбекове пьяный мужчина ломился в двери чужих квартир

26.08.2025 | 11:02

Вечером в понедельник, 25 августа, жителям одного из домов на улице Ладожской в Пензе пришлось понервничать - в двери их квартир ломился пьяный мужчина.

О случившемся в полицию сообщил обеспокоенный горожанин, на место выехали сотрудники Росгвардии.

Выяснилось, что дебош устроил 40-летний житель дома, отмечавший с другом день рождения. Он вышел на лестничную площадку, начал стучать в двери и провоцировать жителей на конфликт.

«При общении с сотрудниками вневедомственной охраны и полиции у мужчины были выявлены явные признаки алкогольного опьянения: несвязная речь и резкий запах алкоголя», - рассказали в Росгвардии.

Нарушителя задержали и передали полицейским для дальнейших разбирательств.

