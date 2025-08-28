Криминал

Пензячка посягнула на жизнь полицейского, защищая мужа

35-летнюю пензячку обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника органов внутренних дел. Она ударила его ножом, защищая мужа.

Как установило следствие, в ночь на 27 августа правоохранители заметили квадроцикл без госномера, двигавшийся по улице Чаадаева в Пензе. Включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, полицейские потребовали у водителя остановиться. Однако тот попытался скрыться и направился в сторону улицы Складской.

В итоге нарушитель выполнил указание. Полицейские побеседовали с ним и поняли, что 40-летний мужчина пьян. Ему предложили отправиться в отделение для дальнейшего разбирательства.

Через некоторое время на место происшествия приехала жена нарушителя. Она не согласилась с задержанием супруга и не хотела успокаиваться. Во время конфликта пензячка ударила ножом в грудь одного из полицейских.

Пострадавшему оказали квалифицированную медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничто не угрожает, сообщили в региональном СУ СКР.

Женщину задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело. За посягательство на жизнь сотрудника полиции ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

