Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области значительно ниже эпидпорога

05.04.2022 | 15:36

С 28 марта по 3 апреля в Пензенской области было зарегистрировано 3 006 случаев ОРВИ - на 9,6% меньше, чем неделей раньше. 22,6% пациентов - дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ в регионе ниже уровня эпидпорога на 37,6%. В среднем она составляет 225,7 на 100 тысяч населения.

Выше этого показатели в Башмаковском, Мокшанском, Городищенском, Камешкирском, Каменском, Сердобском, Спасском, Малосердобинском, Шемышейском, Неверкинском, Земетчинском районах, а также в Кузнецке и Пензе.

В областном центре за неделю зарегистрировано 1 406 случаев ОРВИ. Суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 269,15 на 100 тысяч населения, что ниже уровня эпидпорога на 42,4%.