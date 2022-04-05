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Общество

Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области значительно ниже эпидпорога

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С 28 марта по 3 апреля в Пензенской области было зарегистрировано 3 006 случаев ОРВИ - на 9,6% меньше, чем неделей раньше. 22,6% пациентов - дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ в регионе ниже уровня эпидпорога на 37,6%. В среднем она составляет 225,7 на 100 тысяч населения.

Выше этого показатели в Башмаковском, Мокшанском, Городищенском, Камешкирском, Каменском, Сердобском, Спасском, Малосердобинском, Шемышейском, Неверкинском, Земетчинском районах, а также в Кузнецке и Пензе.

В областном центре за неделю зарегистрировано 1 406 случаев ОРВИ. Суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 269,15 на 100 тысяч населения, что ниже уровня эпидпорога на 42,4%.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Это все из за ковида и из за строительства нового инфекционного отделения

Гость||

Маски когда отменят?

Гость||

Люди просто на больничный не выходят, время страшное работать надо. А студентам выходить на больничный вообще приговор, потом не КТ не сессии не закроешь.

Гость||

Гость писал(a):

Маски когда отменят?
Спроси Попову.

Имя: Гость
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