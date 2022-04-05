В Заречном готовы привить «Спутником М» 140 подростков

05.04.2022 | 13:36

В детской поликлинике Заречного имеется около 140 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М») для иммунизации подростков в возрасте от 12 до 18 лет от коронавирусной инфекции.

«Спутник М» - двухкомпонентный препарат, как для взрослых, и вводится с разницей в 21 день. Вакцинацию делают только с письменного согласия родителей или законных представителей и в их присутствии.

Перед прививкой юного пациента осматривает педиатр. Если противопоказаний нет, подростка направляют в прививочный кабинет.

Родители, желающие привить ребенка, могут записаться по телефону 8 (927) 090-24-14 ежедневно по будням с 9:00 до 18:00. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 60-10-04, 60-10-07.

В администрации Заречного отметили, что мониторинг состояния здоровья пензенских подростков, вакцинированных «Спутником М» в феврале-марте, не выявил нежелательных реакций на введение препарата.