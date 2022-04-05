В Кузнецке начали считать «хоромы», оформленные как «избушки»

05.04.2022 | 09:40

В Кузнецке выявили дома, состояние и площадь которых не соответствует документам. Об этом главе администрации Сергею Златогорскому доложили на совещании в понедельник, 4 апреля.

Пока в списке 43 таких строения, но проверены не все районы города.

«Народ накалывает город (это налог городской). Стоит на учете избушка, за нее платят, а живут по факту в хоромах. Не все, но есть такие, много довольно. Накалывают город, а потом кричат: где наш асфальт, где то, где се?» - возмутился мэр.

Он поручил проверить всех таких собственников по линии соцзащиты: не получают ли они помощь от государства.

«Числятся сирыми и убогими. А это уже статья уголовная. Вот давайте отрабатывать эту публику хитросделанную», - потребовал Златогорский.

Ранее он говорил, что подобные действия наносят урон и местному бюджету, и государству в целом.

«Время сейчас не такое, чтобы химичить. Надо как-то в стойло становиться, в общий порядок. Кто-то последнее от себя отрывает, кто-то кровь проливает, а эти зашкерились, понастроили хоромов и сидят-кайфуют за счет страны. Кайф окончен», - резюмировал Златогорский за две недели до этого.