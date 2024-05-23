В Кузнецке в память о Василии Бочкареве пройдет мотокросс

23.05.2024 | 21:27

В ближайшие выходные, 25 и 26 мая, в Кузнецке на мотодроме «Сухановский» пройдет II этап чемпионата и первенства Пензенской области - мемориала экс-губернатора Василия Бочкарева по мотокроссу.

В соревнованиях примут участие как юные, так и опытные гонщики. Состязания пройдут в нескольких классах.

Так, мужчины будут состязаться в классах «125 куб. см» и «250 куб. см». Юниоры выступят в категориях «50 куб. см», «65 куб. см», «85 куб. см», «125 куб. см». Также предусмотрены классы «Женщины», «Любители», «Ветераны (А, Б, В)», «Чезет».

В субботу соревнования начнутся в 12:00, в воскресенье заезды стартуют с 11:00.

«Соревнования посвящены памяти бывшего губернатора Василия Бочкарева. Мотокросс носит имя бывшего главы Сурского края неслучайно: именно по его инициативе в 1995 году была создана региональная мотоциклетная федерация и именно Василий Бочкарев являлся ее президентом до 2016 года», - напомнили в администрации Кузнецка.

В те же дни в Нижнеломовском районе на трассе «Золотой колос» состоятся состязания по автокроссу - чемпионат и Кубок Пензенской области, а также отборочные соревнования на Кубок России.