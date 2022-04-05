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Общество

«Дефицит»: в Пензе родители не хотят нести макулатуру в школы

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Никто не может заставить школьников собирать и сдавать макулатуру. Об этом заявили в Управлении образования Пензы во вторник, 5 апреля.

Таким образом чиновники ответили на обращение читателей портала «ПензаИнформ», поступившее в редакцию сетевого издания в марте.

«Какое право сейчас имеют школы собирать макулатуру? Где бумагу-то брать, если такой дефицит ее? С дочки требуют. А мы где возьмем, если на работе каждый клочок на учете, а в помойках бомжи из-за картона в драку!» - поинтересовались горожане.

В ответе, подписанном заместителем начальника управления Федором Клеминым, говорится, что сбор макулатуры в школах организуют для формирования у подрастающего поколения сознательного и бережного отношения к природе, навыков разумного обращения с ресурсами и изучения возможностей вторичного использования бытовых отходов.

«Мероприятия проводятся во внеурочное время, какие-либо нормы сбора макулатуры не устанавливаются. Участие обучающихся в таких мероприятиях осуществляется на добровольной основе», - подчеркнул Клемин.

Во второй половине марта пензенцы столкнулись с ажиотажным спросом на белую бумагу для печати и резко возросшими ценами. В некоторых торговых точках стоимость пачки из 500 листов превысила 1 500 рублей (а прежде стоила в среднем до 300).

В ряде магазинов начали экономить кассовую ленту, печатая чеки меньшего размера или предлагая клиентам электронные. В автобусах в два раза уменьшился билет.

Как оказалось, после введения санкций из-за нарушения логистики на предприятиях, производящих белую бумагу, возникли проблемы с импортными химикатами. В правительстве Пензенской области пояснили, что цены должны снизиться, как только наладятся производство и поставки товара.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Дальше,что?Металлолом?...А затем жертвоприношения?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Участие обучающихся в таких мероприятиях осуществляется на добровольной основе», - подчеркнул Клемин.
Только с классного руководителя требуют это участие! А так конечно - "добровольно"!

Гость||

Гость писал(a):

Только с классного руководителя требуют это участие! А так конечно - "добровольно"!
Требуют в подвале люди с автоматами? Нет? Тогда не требуют. Родители жалкие ничтожества и терпилы высшего сорта готовые свалить свою никчёмность на кого угодно. Поэтому в школах и процветают поборы и сборы.

Гость||

Песков сказал такую вещь что не надо выяснят кто патриотичнее?Так почему во власти каждый чинок только и делает что пытается выслужиться и тянет всех остальных под эту дудку плясать

Гость||

У меня много дома макулатуры, но сдавать я ее буду когда цены на нее подскочат еще поболее, выжидаю

Гость||

Гость писал(a):

Песков сказал такую вещь что не надо выяснят кто патриотичнее?Так почему во власти каждый чинок только и делает что пытается выслужиться и тянет всех остальных под эту дудку плясать
Ура-патриоты не имеют никакого отношения к патриотизму. Патриотизм - любовь к Родине. Ура-патриотизм - любовь к режиму.

Гость||

Гость писал(a):

Ура-патриоты не имеют никакого отношения к патриотизму. Патриотизм - любовь к Родине. Ура-патриотизм - любовь к режиму.
поддерживаю на счет непричастности их к любви настоящей к Родине

Гость||

Люди не сдавайте макулатуру! Когда пропадет туалетная бумага она вам пригодится!

Гость||

Нас в детстве заставляли ходить собирать макулатуру,металлолом!Ходили по квартирам!Раньше люди выписывали газеты,журналы!

Гость||

Гость писал(a):

Нас в детстве заставляли ходить собирать макулатуру,металлолом!Ходили по квартирам!Раньше люди выписывали газеты,журналы!
Газеты и сегодня есть. Каждый день целая куча в подъезде. Можно с утра обойти дома и собрать макулатуру.

Гость||

"В Пензе родители не хотят нести макулатуру в школы".

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Этим занимались в своё время дети, пионеры и школьники. Сейчас - исключительно родители. Это ли не свидетельство "прогресса", развития, воспитания, обучения и совершенствования нашего общества?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Какое право сейчас имеют школы собирать макулатуру? Где бумагу-то брать, если такой дефицит ее? С дочки требуют. А мы где возьмем, если на работе каждый клочок на учете, а в помойках бомжи из-за картона в драку!» - поинтересовались горожане.
Предполагаю не горожане, а один(одна) истеричная горожанка. Дефицит не макулатуры, а офисной бумаги. И ничего плохого в сборе макулатуры нет. Считайте это методом воспитания школьников бережно относится к окружающему миру. И сомневаюсь, что кто-то "требует от дочки".

Гость||

Кто не сдаст макулатуру, того сдадут ученики с диктофоном.

Имя: Гость
Комментарий:

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