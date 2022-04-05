«Дефицит»: в Пензе родители не хотят нести макулатуру в школы

05.04.2022 | 12:22

Никто не может заставить школьников собирать и сдавать макулатуру. Об этом заявили в Управлении образования Пензы во вторник, 5 апреля.

Таким образом чиновники ответили на обращение читателей портала «ПензаИнформ», поступившее в редакцию сетевого издания в марте.

«Какое право сейчас имеют школы собирать макулатуру? Где бумагу-то брать, если такой дефицит ее? С дочки требуют. А мы где возьмем, если на работе каждый клочок на учете, а в помойках бомжи из-за картона в драку!» - поинтересовались горожане.

В ответе, подписанном заместителем начальника управления Федором Клеминым, говорится, что сбор макулатуры в школах организуют для формирования у подрастающего поколения сознательного и бережного отношения к природе, навыков разумного обращения с ресурсами и изучения возможностей вторичного использования бытовых отходов.

«Мероприятия проводятся во внеурочное время, какие-либо нормы сбора макулатуры не устанавливаются. Участие обучающихся в таких мероприятиях осуществляется на добровольной основе», - подчеркнул Клемин.

Во второй половине марта пензенцы столкнулись с ажиотажным спросом на белую бумагу для печати и резко возросшими ценами. В некоторых торговых точках стоимость пачки из 500 листов превысила 1 500 рублей (а прежде стоила в среднем до 300).

В ряде магазинов начали экономить кассовую ленту, печатая чеки меньшего размера или предлагая клиентам электронные. В автобусах в два раза уменьшился билет.

Как оказалось, после введения санкций из-за нарушения логистики на предприятиях, производящих белую бумагу, возникли проблемы с импортными химикатами. В правительстве Пензенской области пояснили, что цены должны снизиться, как только наладятся производство и поставки товара.