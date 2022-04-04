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Общество

В мэрии Пензы советуют сменившим резину водителям ездить автобусом

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В Пензе просят водителей, сменивших зимнюю резину на летнюю, отказаться от поездок на личном автомобиле и пользоваться общественным транспортом.

Это связано с сильным снегопадом, накрывшим областной центр в ночь на понедельник, 4 апреля. Непогода стала причиной затрудненного движения из-за многочисленных ДТП и большегрузных машин, которые не могли преодолеть подъемы.

На расчистку улиц с утра вышла техника МУП «Пензадормост»: 25 комбинированных дорожных машин, пять тракторных щеток и малогабаритная техника. Их задача - весь день прометать дороги, чистить тротуары, использовать противогололедные материалы.

60 работников предприятия вручную убирают территории у остановочных павильонов, переходы, подходы к мостам.

МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» приводит в порядок общественные зоны, памятные места, улицу Московскую. Работают 120 сотрудников, 21 единица техники.

В связи со сложными погодными условиями администрация Пензы призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах, увеличить дистанцию, соблюдать скоростной режим.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Клуб любителей летней резины начал весеннее битьё? Отлишно!

Гость||

Сколько средств из бюджета уходит на перевозки служебным транспортом Мутовкина и Басенко??? Или они автобусами ездят?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе просят водителей, сменивших зимнюю резину на летнюю
провериться у психиатра

Гость||

а у меня резинка всесезонная хахахаххахахаа

Гость||

А автобусы они то есть? Маршрутки автобусами не являются.

Гость||

Гость писал(a):

Сколько средств из бюджета уходит на перевозки служебным транспортом Мутовкина и Басенко??? Или они автобусами ездят?
Про "автобус" Мутовкина писали , даже расследование было на которое он не прореагировал , он назывался Тойота Хайлендер в люксовой комплектации.

Гость||

не надо автобусом. лучше паровозиком. тюк, тюк, тюк друг в друга и поехали. чух-чух-чух!

Гость||

любителей летней резины надо было раньше предупреждать, а не тогда, когда уже все снегом завалило, а они все уехали на работу

Имя: Гость
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