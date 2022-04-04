В мэрии Пензы советуют сменившим резину водителям ездить автобусом

04.04.2022 | 11:43

В Пензе просят водителей, сменивших зимнюю резину на летнюю, отказаться от поездок на личном автомобиле и пользоваться общественным транспортом.

Это связано с сильным снегопадом, накрывшим областной центр в ночь на понедельник, 4 апреля. Непогода стала причиной затрудненного движения из-за многочисленных ДТП и большегрузных машин, которые не могли преодолеть подъемы.

На расчистку улиц с утра вышла техника МУП «Пензадормост»: 25 комбинированных дорожных машин, пять тракторных щеток и малогабаритная техника. Их задача - весь день прометать дороги, чистить тротуары, использовать противогололедные материалы.

60 работников предприятия вручную убирают территории у остановочных павильонов, переходы, подходы к мостам.

МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» приводит в порядок общественные зоны, памятные места, улицу Московскую. Работают 120 сотрудников, 21 единица техники.

В связи со сложными погодными условиями администрация Пензы призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах, увеличить дистанцию, соблюдать скоростной режим.