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Общество

Апрельский снегопад спровоцировал в Пензе аварии и заторы

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Утром в понедельник, 4 апреля, в Пензе начался обильный мокрый снегопад. В таких погодных условиях движение транспорта оказалось серьезно затруднено. Заторы образовались из-за многочисленных ДТП и большегрузных машин, которые не могли преодолеть подъемы.

Пензенские водители рассказали о последствиях непогоды в местных сообществах в социальных сетях. Так, в поселке Победа вылетел с проезжей части и опрокинулся на бок внедорожник.

Несколько аварий произошло в юго-восточной части Пензы. Два автомобиля столкнулись на пешеходном переходе после моста через Пензятку.

«Терновка без движения, стоим», - сообщил один из горожан. Также известно о ДТП на Урицкого, Пушкина, Окружной.

На одном из участков улицы Аустрина первую полосу заняли две фуры и автобус.

На улице Калинина пассажирам пришлось толкать автобус № 414.

Проблемы у общественного транспорта возникли и на других улицах. Многие маршрутки и легковушки не смогли подняться в гору по Лермонтова. Один из водителей рассказал, что проезжая часть вообще не посыпана.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:25, заторы есть и на въездах в Пензу: в районе Мастиновки, Чемодановки, Засечного.

«У кого уже летняя резина, не выезжайте! Не рискуйте собой и другими участниками дорожного движения!» - призвала пензенцев участница водительского чата в Viber. «Зима» тоже скользит неплохо сейчас. ABS (антиблокировочная система) трещит вовсю»,- констатировал другой автомобилист.

По прогнозам синоптиков, сильный снег должен прекратиться к вечеру 4 апреля. 5-го числа ожидается положительная температура воздуха.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

- призвала пензенцев участница водительского чата в Viber.
Голос из ада.

Гость||

Опять кому то не посыпано... Этому товарищу надо на капот личного дворника, чтобы метелкой махал по ходу движения. Вообще народ тепличный стал, чуть какой снег/дождь, во всём лишь бы всех обвинить

Гость||

Эта новость на 100% скомпилированна из сообщений в Telegram и всрайбере.

Гость||

Всё, как обычно, в Пензе бардак и хаос, власть недееспособна!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Так, в поселке Победа вылетел с проезжей части и опрокинулся на бок внедорожник.
Значит, хозяину не сильно он и нужен был. Ну, новый купит...

Гость||

414 переобулся уже видимо?

Имя: Гость
Комментарий:

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