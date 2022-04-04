Пензенцев ждут на онкообследование желудка и кишечника

04.04.2022 | 15:54

В субботу, 9 апреля, в Пензенском областном онкологическом диспансере состоится день открытых дверей. Уже во второй раз темой станет диагностика опухолей желудка, толстой и прямой кишки.

Жители региона смогут получить консультации ведущих специалистов онкодиспансера и пройти необходимое обследование.

Мероприятие состоится по адресу: г. Пенза, пр. Строителей, 37а, с 8:00 до 14:00. Предварительно необходимо записаться по телефону 8 (937) 422-64-54. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

На прошлую подобную консультацию, которую провели 5 марта, записалось более 50 человек. На прием пришли 32, из них 12 было назначено обследование из-за подозрения на возможное наличие опухолей.

«В 2021 году злокачественные новообразования желудка и ободочной и прямой кишки явились причиной смерти 689 жителей Пензенской области. Но рак - это не приговор, если его выявлять на ранних стадиях», - заверили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.