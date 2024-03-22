Половина выявленных в Заречном больных туберкулезом заражены ВИЧ

22.03.2024 | 10:50

В 2023 году в Заречном выявили восемь горожан с туберкулезом. В 2022-м этот показатель был меньше, а вот в 2021-м - вдвое больше, что связано с эпидемией COVID-19.

Из новых принятых на учет заболевших половина инфицированы ВИЧ. Именно на фоне ослабленной защиты у них развился туберкулез.

Еще у двух человек недуг можно было бы выявить раньше, но они слишком долго не проходили флюорографическое обследование.

Туберкулез передается воздушно-капельным путем. Его первые симптомы - повышенная утомляемость, потливость, повышение температуры тела по вечерам и ночам, снижение веса. Одышка и кашель с кровью появляются на стадии запущенного заболевания как признаки распада тканей легких.

Для своевременного выявления туберкулеза детям ежегодно делают пробу Манту, а взрослые проходят флюорографию.

«Зареченцы могут пройти обследование легких по субботам без предварительной записи с 23 марта по 20 апреля. В эти дни кабинет флюорографии городской поликлиники будет работать с 14:00 до 19:00», - сообщает портал «Город Z».

В Пензе до конца марта по субботам также можно пройти флюорографию - в поликлинике областной туберкулезной больницы (ул. Суворова, 225) с 8:00 до 14:00. Желающие должны заранее записаться в регистратуре по телефону 68-25-89. При себе необходимо иметь паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность), медицинский полис и СНИЛС.