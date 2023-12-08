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Общество

Биолог рассказала о продуктах, помогающих побороть рак

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Биолог-генетик, эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева рассказала в интервью радио Sputnik о продуктах, способствующих профилактике и лечению онкологических заболеваний.

По ее словам, лучше всего корректируется рак молочной железы. При употреблении семи «чемпионов» эффективность борьбы с этим недугом повышается до 70%.

«Это зеленый чай, морковь, сельдерей, укроп, черный виноград, апельсин и брокколи. За счет содержания особых фитонутриентов эти продукты могут препятствовать образованию или развитию опухолей», - перечислила Ирина Мальцева.

Профилактике глиомы - злокачественной опухоли, поражающей головной мозг - способствует правильное соотношение жирных кислот в рационе.

А метастазирование некоторых видов рака может быть остановлено с помощью грибов.

«Речь идет об их лекарственных видах: шиитаке, майтаке, трамета, кордицепс. За счет бета-глюканов они могут «дырявить» опухолевые клетки и разрушать опухоль», - уточнила она.

В заключение эксперт отметила, что состав рациона следует обсудить с врачом.

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