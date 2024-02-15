В Пензенском областном онкодиспансере лечатся 23 ребенка

В Пензенской области ежегодно фиксируется до 40 новых случаев онкозаболеваний у детей. Такие статистические данные региональный минздрав обнародовал в четверг, 15 февраля.
Сейчас в онкодиспансере лежат 23 несовершеннолетних пациента.
«Для их лечения используются современные протоколы, утвержденные международными стандартами, а медики отделения детской гематологии тесно сотрудничают с ведущими федеральными центрами.
Примерно 85-90% маленьких пациентов выходят в ремиссию, в дальнейшем наблюдаются амбулаторно и затем снимаются с учета», - заверили в пресс-службе министерства.
Чтобы хоть ненадолго поднять настроение ребятам в стационаре, в преддверии 15 февраля, когда отмечается Международный день детей, больных раком, для них устраивают небольшие праздники. Также организуются акции, предоставляющие возможность передать им игрушки.
Ровно два года назад курс лечения в диспансере проходили 16 пациентов. Тогда сообщалось, что в Пензенской области злокачественные опухоли выявлены более чем у 240 детей.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀