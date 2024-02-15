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Общество

В Пензенском областном онкодиспансере лечатся 23 ребенка

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В Пензенской области ежегодно фиксируется до 40 новых случаев онкозаболеваний у детей. Такие статистические данные региональный минздрав обнародовал в четверг, 15 февраля.

Сейчас в онкодиспансере лежат 23 несовершеннолетних пациента.

«Для их лечения используются современные протоколы, утвержденные международными стандартами, а медики отделения детской гематологии тесно сотрудничают с ведущими федеральными центрами.

Примерно 85-90% маленьких пациентов выходят в ремиссию, в дальнейшем наблюдаются амбулаторно и затем снимаются с учета», - заверили в пресс-службе министерства.

Чтобы хоть ненадолго поднять настроение ребятам в стационаре, в преддверии 15 февраля, когда отмечается Международный день детей, больных раком, для них устраивают небольшие праздники. Также организуются акции, предоставляющие возможность передать им игрушки.

Ровно два года назад курс лечения в диспансере проходили 16 пациентов. Тогда сообщалось, что в Пензенской области злокачественные опухоли выявлены более чем у 240 детей.

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