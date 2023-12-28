Медики заподозрили злокачественные опухоли у 5 обследованных из 152

28.12.2023 | 16:44

В декабре в здании пензенского автовокзала проходила профилактическая акция «Онкодесант». Медики осматривали всех желающих и определяли факторы риска развития рака.

Всего обследование прошли 152 человека, 74% из них - женщины.

У 69% установлена избыточная масса тела или ожирение, у 64% - повышенный уровень холестерина, у 13% - гипергликемия. Более чем у половины (56%) повышено артериальное давление.

«Переедание пищи с повышенным содержанием жиров может способствовать увеличению риска возникновения рака толстой кишки, простаты или поджелудочной железы, а злоупотребление легкоусвояемыми углеводами содействует развитию рака молочной железы и некоторых видов гинекологических онкологий», - пояснили в региональном Минздраве.

С помощью дерматоскопа были выявлены различные заболевания кожи. В 42% случаях регистрировалась кератома, в 18% - гемангиома (доброкачественные опухоли). В 32% случаев проблемы с кожей заключаются наличии бородавок, жировиков, атером, папиллом и т. д. Невусы (вид пигментных пятен) определены у 15% обследованных.

У четырех человек выявлены злокачественные образования - базалиомы. У еще одного распознана меланома - опасное онкозаболевание, проявляющееся ростом опухоли в области кожи.

В 2024 году акция продолжится.