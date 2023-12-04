В здании автовокзала высадится «Онкодесант»

04.12.2023 | 13:12

В Пензе в течение 3 месяцев еженедельно в здании автовокзала, на втором этаже, будет проводиться акция «Онкодесант».

Все желающие смогут пройти дерматоскопию, определить уровни глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное и внутриглазное давление, насыщение крови кислородом, сделать спирометрию.

Жители областного центра также получат консультацию терапевта, который при наличии показаний запишет их к узким специалистам.

Акция будет проводиться по средам с 12:00 до 15:00. Она намечена на 6, 13, 20, 27 декабря; 10, 17, 24, 31 января; 7, 14, 21, 28 февраля.

За 10 месяцев 2023 года в Пензенской области выявили 603 случая рака. Из них 181 - рак кожи, 93 - рак молочной железы у женщин, 82 - рак предстательной железы у мужчин. Затем идут рак кишечника, легких, злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки.

В минздраве подчеркнули: основная часть этих локализаций относится к визуальным формам, то есть видным невооруженным глазом. Врач может заподозрить их при обычном осмотре или выявить по результатам скрининга.