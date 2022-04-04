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Общество

Пензенская область стала аутсайдером демографического рейтинга за три года

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Пензенская область оказалась в числе аутсайдеров демографического рейтинга за 2019-2021-й годы. Данные опубликовало в понедельник, 4 апреля, РИА Новости.

«Как показывает статистика, с 2019 года по 2021 год в России зафиксировано снижение численности населения более чем на 1,2 миллиона человек, или на 0,83 процента. Это произошло за счет резкого увеличения естественной убыли населения при замедлении миграционного притока», - говорится в материале по итогам исследования.

Убыль была зафиксирована в трех четвертях от общего числа регионов России. В первую очередь это связано с пандемией коронавируса. С одной стороны, она вызвала значительный прирост смертности, с другой, привела к ослаблению миграционных потоков из-за вводимых ограничений.

Наиболее сложным в демографическом отношении стал 2021 год. Естественная убыль населения в России превысила миллион человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 1,5 раза. Численность населения сократилась на 613,4 тысячи человек (то есть на 0,42%). Количество умерших превысило число родившихся в 1,7 раза.

В Пензенской области численность населения за три года снизилась на 3,34% и на 1.01.2022 составила 1 млн 274 тыс. 100 человек. Естественный прирост уменьшился на 37 220 человек, миграционный - на 6 900 человек.

В результате Пензенская область оказалась на 80-м месте среди регионов России. Больший процент убыли был зафиксирован лишь в Орловской, Тамбовской, Смоленской, Курганской областях и в Еврейской автономной области.

По мнению экспертов, в 2022 году вряд ли можно ожидать каких-либо положительных сдвигов в сложившихся демографических тенденциях.

«В условиях санкционного давления и порождаемого им негативного сценария развития социально-экономической ситуации в стране предпосылок для роста рождаемости и миграционного притока не просматривается. При этом смертность в условиях продолжающейся пандемии, несмотря на наблюдающийся спад, скорее всего, сохранится на высоком уровне», - уточнили авторы исследования.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Беженок дрючьте.плодитесь.

Гость||

Спасибо партии и путену и всей банде патриотов

Гость||

Гость писал(a):

Беженок дрючьте.плодитесь.
кукареку кукареку кукареку

Гость||

Гость писал(a):

Беженок дрючьте.плодитесь.
щаз все пошли умные. знают что такое товариш презерватив

Гость||

Это по-любому многоходовочка цап-царапа!

Ничего.... вот победит в битве против ненавистного запада - и попрет рождаемость нового электората! Главное не попасть в рай до этого момента.

Гость||

Гость писал(a):

Главное не попасть в рай до этого момента.
За честь короны мы умрем но в рай мы врядли попадем

Гость||

Одному выжить легче, дети - дорогая инвестиция в неизвестность, или сдадут, либо сам уйдешь от взрослых детей в нору без канализации, купить жилье нереально, в ипотечное рабство не каждый согласится. И не надо тут петь про воспитание, несчастными будут детки при любом раскладе.

Гость||

Уровень жизни и медицины низкий, вот и результат.

Гость||

Как то без энтузиазма рожают новых узников для этой тюрьмы.

У кого есть деньги понимают, что тут нет никаких перспектив, а у кого нет - не в состоянии вырастить даже одного.

Да и еще неизвестно кого захотят нацифицировать в следующий раз.

Гость||

А если не сдадут, то выпрут, и будут снимать старику квартиру по домам, пока не сыграет в ящик. Реальная ситуация, это наш сосед... от взрослых детушек скитается.

Гость||

Последние события говорят о том что убыль населения будет только увеличиваться. Славапутену, славапартии!

Гость||

11.29, а ты не подпевай тут из своего кукуя, засланный казачок. Жить вообще тяжело, хоть где на земле, рая нет, всюду надо пахать за еду, если ты не рокпеллер какой. Посему без наших новых рабов.

Гость||

Только пропаганда спасёт нас от этого! Даёшь дешёвых телевизоров! Даёшь мульоны на пропаганду! Больше лапши на уши смотрящих наши передачи о процветании и величии нас при Нашем Дророгом,не побоюсь сказать этого слова, Руководителе!

Гость||

penzainform.ru писал(а):

А смысл плодиться, если медицины нет, уровень жизни как в гондурасе. Даже нормального общественного транспорта в городе нет.

Гость||

Рожать в этой унылой дыре,смысла нет.хотя за мат.капитал и алименты с выкинутого дурачка,может и есть смысл.

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Имя: Гость
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