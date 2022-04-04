Пензенская область стала аутсайдером демографического рейтинга за три года

04.04.2022 | 10:43

Пензенская область оказалась в числе аутсайдеров демографического рейтинга за 2019-2021-й годы. Данные опубликовало в понедельник, 4 апреля, РИА Новости.

«Как показывает статистика, с 2019 года по 2021 год в России зафиксировано снижение численности населения более чем на 1,2 миллиона человек, или на 0,83 процента. Это произошло за счет резкого увеличения естественной убыли населения при замедлении миграционного притока», - говорится в материале по итогам исследования.

Убыль была зафиксирована в трех четвертях от общего числа регионов России. В первую очередь это связано с пандемией коронавируса. С одной стороны, она вызвала значительный прирост смертности, с другой, привела к ослаблению миграционных потоков из-за вводимых ограничений.

Наиболее сложным в демографическом отношении стал 2021 год. Естественная убыль населения в России превысила миллион человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 1,5 раза. Численность населения сократилась на 613,4 тысячи человек (то есть на 0,42%). Количество умерших превысило число родившихся в 1,7 раза.

В Пензенской области численность населения за три года снизилась на 3,34% и на 1.01.2022 составила 1 млн 274 тыс. 100 человек. Естественный прирост уменьшился на 37 220 человек, миграционный - на 6 900 человек.

В результате Пензенская область оказалась на 80-м месте среди регионов России. Больший процент убыли был зафиксирован лишь в Орловской, Тамбовской, Смоленской, Курганской областях и в Еврейской автономной области.

По мнению экспертов, в 2022 году вряд ли можно ожидать каких-либо положительных сдвигов в сложившихся демографических тенденциях.

«В условиях санкционного давления и порождаемого им негативного сценария развития социально-экономической ситуации в стране предпосылок для роста рождаемости и миграционного притока не просматривается. При этом смертность в условиях продолжающейся пандемии, несмотря на наблюдающийся спад, скорее всего, сохранится на высоком уровне», - уточнили авторы исследования.