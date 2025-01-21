Сетевое издание|18+|Вторник|21 янв 2025|13:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

За год в регионе зарегистрировали менее 8 тысяч рождений

Печать
Telegram

В 2024 году в Пензенской области зарегистрировали 7 782 рождения детей. Такую статистику предоставили органы ЗАГС.

«В 3 473 семьях родился первый ребенок, в 2 496 - второй, в 1 183 - третий, а в 630 семьях появился на свет четвертый и последующий ребенок», - сообщили в областном министерстве труда, соцзащиты и демографии.

Мальчиков, как обычно, было больше - на 620.

За 2023 год в Пензенской области, по данным Росстата, появились на свет 8 246 малышей. За 2022-й родился 8 431 ребенок, за 2021-й - 9 351.

На 1 января 2024-го в Пензенской области проживали 1 млн 236 тыс. 737 человек.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте