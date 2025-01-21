За год в регионе зарегистрировали менее 8 тысяч рождений

21.01.2025 | 10:15

В 2024 году в Пензенской области зарегистрировали 7 782 рождения детей. Такую статистику предоставили органы ЗАГС.

«В 3 473 семьях родился первый ребенок, в 2 496 - второй, в 1 183 - третий, а в 630 семьях появился на свет четвертый и последующий ребенок», - сообщили в областном министерстве труда, соцзащиты и демографии.

Мальчиков, как обычно, было больше - на 620.

За 2023 год в Пензенской области, по данным Росстата, появились на свет 8 246 малышей. За 2022-й родился 8 431 ребенок, за 2021-й - 9 351.

На 1 января 2024-го в Пензенской области проживали 1 млн 236 тыс. 737 человек.