В Сердобском районе 39,8% женщин удалось отговорить от аборта

26.01.2025 | 13:26

В 2024 году в женской консультации Сердобской центральной районной больницы имени А. И. Настина на учете состояло 68 пар с бесплодием.

После лечения 5 женщин смогли забеременеть. Двум сердобчанкам в пензенском перинатальном центре провели процедуру ЭКО, положительный результат был у одной из них, сообщили в региональном минздраве.

Все малыши появятся на свет уже в этом году.

Также в Сердобской ЦРБ подсчитали, что в кабинет медико-социальной помощи при женской консультации за год обратились 113 женщин, планировавших прервать беременность. Специалисты сумели отговорить от процедуры 45 из них (39,8%).

В Пензенской области наблюдается уменьшение показателя рождаемости. Так, в 2024 году в регионе на свет появились 7 782 малыша, в 2023-м - 8 246, в 2022-м - 8 431, в 2021-м - 9 351.