В Земетчинском и Сердобском районах зафиксирован рост рождаемости

27.03.2025 | 20:57

За год рождаемость в Земетчинском районе выросла на 9,4%, в Сердобском - на 16,3%. Таковы первые результаты реализации там пилотного проекта по повышению качества жизни и стимулированию рождаемости, сообщил губернатор Олег Мельниченко в четверг, 27 марта.

В Земетчинском и Сердобском районах восстанавливают инфраструктуру, создают новые объекты.

Так, в п. Земетчино в этом году, к 1 сентября, завершат капремонт общежития филиала Нижнеломовского многопрофильного техникума, обновление здания Детской школы искусств, возведение семейного МФЦ. Начнется подготовка к строительству лечебно-диагностического корпуса районной больницы, продолжится ремонт дорог и модернизация коммунальной системы.

На заседании в правительстве губернатор потребовал от министров и глав районов строго контролировать все этапы работ и не допускать срывов исполнения контрактов.

«Вам немалые деньги дают. Последний раз во времена Василия Кузьмича Бочкарева такие деньги районам выделяли для реализации тех или иных проектов, после него не было такого», - отметил Олег Мельниченко.

Всего за 2024 год в Земетчинском и Сердобском районах было реализовано 100 мероприятий по повышению качества жизни, уточнили в правительстве. Базовыми стали меры по совершенствованию системы здравоохранения: углубленная диспансеризация молодых семей, повышение комфорта в лечебных учреждениях, открытие женской консультации.