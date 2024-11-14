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Общество

Губернатор рассказал о проекте по стимулированию рождаемости

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко по видеосвязи принял участие в 7-й Международной научно-практической конференции «Пути трансформации государственного и корпоративного управления на современном этапе» и рассказал о реализации пилотного проекта в Земетчинском и Сердобском районах, который направлен на повышение качества жизни людей и стимулирование рождаемости.

Конференцию организовали МГИМО и Российская ассоциация по связям с общественностью. С докладами выступили представители Госдумы, главы субъектов, эксперты. Слушателями стали студенты и преподаватели вуза.

Губернатор рассказал о проекте по стимулированию рождаемости

Олег Мельниченко сообщил, что в Земетчинском и Сердобском районах выстраивают систему социальной и медицинской помощи, а также комплексную городскую и сельскую среду. «Исходим из того, что только мерами материальной, социальной поддержки демографический сдвиг не получим», - пояснил он.

Особое внимание уделяется репродуктивному здоровью. 99,8% жителей соответствующего возраста прошли углубленную диспансеризацию.

«Молодые семьи имеют возможность бесплатно в течение года пройти медицинское обследование и при необходимости получить направление на лечение или процедуру ЭКО. За 10 месяцев реализации проекта выдано более 3 000 «Сертификатов молодоженов». Растет число отказов от абортов», - проинформировали в областном правительстве.

Участникам пилотного проекта предоставляют финансовую помощь для решения жилищных вопросов. Так, семья может получить единовременно 1 млн рублей из бюджета региона и средств «ДОМ.РФ» на погашение кредита по ипотеке.

«Беременным женщинам в возрасте до 25 лет предоставляется льготный заем на приобретение жилого помещения на сумму до 2,2 млн рублей. 25% долга по ипотеке списывается при рождении ребенка», - добавил губернатор.

В районах отремонтированы дороги, 2 школы и колледж. Для улучшения транспортного сообщения закупили 6 автобусов малого класса.

«Впервые за 30-летнюю историю мы начали строить жилье в городе Сердобске и районном поселке Земетчино. Прежде всего, чтобы обеспечить жильем работников бюджетной сферы», - отметил Олег Мельниченко.

В заключение губернатор напомнил о решении Правительства РФ продолжить реализацию пилотного проекта в 2025 году.

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Источник — фото областного правительства
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