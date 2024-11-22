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Общество

Назван период, когда пензячки чаще всего становятся матерями

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В Пензенской области в прошлом году средний возраст женщин при рождении ребенка составил 28,6 года. Цифру в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, назвали в Пензастате.

В 2023 году стали мамами 8 124 жительницы региона. На свет появились 123 двойни и 1 тройня.

Впервые родили 42% общего числа новоиспеченных мам. Во второй раз - 34,6%, в третий - 16,1%, в четвертый - 4,9%.

«В регионе самый высокий уровень рождаемости - среди 25-29- и 30-34-летних женщин: на их долю пришлось 28,6% и 28,0% всех родивших соответственно», - уточнили в Пензастате.

Ранее ко Дню отца, который отмечался 20 октября, обнародовали возраст самого молодого отца в регионе. В 2023 году им стал 15-летний подросток - у него родилась дочь.

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