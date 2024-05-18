В Пензе магазинному вору не удалось вынести водку под полой

В пятницу, 17 мая, посетитель пензенского сетевого магазина на улице Калинина попытался совершить кражу, но потерпел фиаско.
Мужчина побродил по торговому залу, а затем взял бутылку водки и спрятал под куртку. Его действия заметил бдительный охранник с помощью системы видеонаблюдения.
Когда гражданин направился к выходу, служащий остановил его, взяв за руку. Одна из девушек-кассиров нажала кнопку сигнализации, и в магазин немедленно прибыл экипаж Росгвардии.
«При осмотре в присутствии понятых обнаружилась бутылка спиртного, оплата за которую не была произведена», - рассказали в пресс-службе областного управления ведомства.
49-летнего пензенца передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀