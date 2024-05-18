В Пензе магазинному вору не удалось вынести водку под полой

18.05.2024 | 13:09

В пятницу, 17 мая, посетитель пензенского сетевого магазина на улице Калинина попытался совершить кражу, но потерпел фиаско.

Мужчина побродил по торговому залу, а затем взял бутылку водки и спрятал под куртку. Его действия заметил бдительный охранник с помощью системы видеонаблюдения.

Когда гражданин направился к выходу, служащий остановил его, взяв за руку. Одна из девушек-кассиров нажала кнопку сигнализации, и в магазин немедленно прибыл экипаж Росгвардии.

«При осмотре в присутствии понятых обнаружилась бутылка спиртного, оплата за которую не была произведена», - рассказали в пресс-службе областного управления ведомства.

49-летнего пензенца передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.