МРОТ в России задумали проиндексировать на размер инфляции

30.03.2022 | 14:25

Российские власти задумали проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) на размер инфляции. Такая возможность рассматривается в правительстве. Об этом в среду, 30 марта, пишут «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

В пресс-службе Минтруда изданию сообщили, что сейчас различные варианты повышения прожиточного минимума и минимальных размеров оплаты труда обсуждаются на площадке правительства. Говоря об их индексации на уровень инфляции, собеседники газеты не смогли уточнить, идет ли речь о ее нынешнем показателе или о прогнозном. Однако, если их информация верна, то с учетом прогнозируемой инфляции МРОТ может превысить 14,5 тысячи рублей, а прожиточный минимум - более 13,3 тысячи рублей.

Издание напоминает, что, согласно данным Минэкономразвития, уже в середине марта годовая инфляция превысила 14,5 процента. Также недавно опрошенные Центробанком аналитики прогнозировали инфляцию в 2022 году на уровне 20 процентов. Однако официальные прогнозы пока, даже с учетом переоценки, не простираются далее 5-6 процентов.

Президент России Владимир Путин 16 марта заявил, что все социальные выплаты, в том числе пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Он отметил, что добиться снижения уровня бедности и неравенства возможно даже в нынешней ситуации.