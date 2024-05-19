Цены на борщевой набор продолжат расти

19.05.2024 | 09:53

По данным Росстата, яйца стали лидером по росту цен. За год десяток подорожал на 46,06%, цена доходила до 200 рублей. На втором месте - охлажденная и мороженая курятина (+26,41%).

Специалисты отметили, что цена на эти продукты начала снижаться. Так, в апреле яйца обходились покупателям на 1% дешевле, чем в марте, а мясо кур - на 0,3%.

Борщевой набор занял третью строчку в рейтинге самых подорожавших товаров. Значительнее всего поднялась цена на 1 кг свеклы - на 21,9%. Стоимость моркови увеличилась на 7,4%.

«Тут нет ничего необычного, в общей сложности подорожание с осени по весну обычно составляет от 40 до 100-120%. Свекла, морковь, капуста - те овощи, урожай которых собрали осенью и сейчас достают из хранилищ. Все компоненты борщевого набора растут в стоимости хотя бы потому, что для их сохранения у производителя были затраты на электроэнергию, амортизацию оборудования и так далее. К тому же при хранении часть продукции неизбежно портится», - рассказала «Парламентской газете» генеральный директор Информационного агентства FruitNews и Ягодного союза Ирина Козий.

По ее словам, цена составляющих борщевого набора продолжит расти еще месяц-два, примерно до середины лета. Затем поставки свежих овощей позволят немного снизить стоимость. Самыми доступными они будут осенью, когда соберут новый урожай.

Козий предупредила, что в этом году борщевой набор все равно будет дороже, чем в прошлом, поскольку увеличились расходы производителей, в том числе на зарплаты рабочим, логистику, подешевел рубль.