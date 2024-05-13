В мае стройматериалы могут подорожать на 15-20%

13.05.2024 | 13:05

В России прогнозируется увеличение стоимости стройматериалов в мае на 15-20%. Рост цен связан с повышением спроса на фоне строительного сезона.

По мнению девелопера Константина Злобина, начало тренду положил март, когда стартовала подготовка к весеннему сезону, а май стал следующей точкой: теперь большинство строителей, которые не запаслись необходимыми товарами заранее, будут скупать их оптом.

Размер прибавки будет зависеть от сегмента. Как обычно, максимально подорожает металл - в среднем на 20%.

«Рынок стройматериалов очень разнообразный. Есть позиции, которые необходимы совершенно всем его участникам, а есть специализированные. Тем не менее стоимость материалов может меняться в зависимости от различных факторов: роста ключевой ставки, курса валют, принятия новых законов и даже сезонности. Традиционно осенью и зимой цены на многие товары ниже, потому что сезон строительства заканчивается, а производителям и магазинам надо распродать продукцию», - цитирует Злобина Ura.ru.

Кроме того, на рост стоимости влияют темпы возведения многоквартирных домов, которые также увеличиваются год от года.

Наконец, после ухода из России ряда иностранных компаний представители ряда сегментов стали затрачивать больше средств на выстраивание логистики, что сказалось и еще некоторое время продолжит сказываться на конечных ценах товаров.