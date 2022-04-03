Сетевое издание|18+|Воскресенье|3 апр 2022|11:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Прибывшим в регион беженцам купили кроссовки и мужскую одежду

Печать
Telegram

За счет прихожан Городищенского района гражданам, эвакуированным из ДНР и ЛНР, приобрели одежду. Об этом рассказали в Пензенской епархии в субботу, 2 апреля.

Речь идет о людях, размещенных в Леонидовке.

«С наступлением теплой погоды многим из них требуется одежда и обувь по сезону», - говорится на странице епархии в соцсети «ВКонтакте».

1 апреля в пункт временного пребывания доставили несколько пар кроссовок и мужскую одежду. В приходах региона продолжается сбор вещей и денег.

Сезонную обувь и одежду может пожертвовать каждый пензенец, их принимает любой храм в областном центре и в районах. Вещи должны быть чистыми, в хорошем состоянии.

В настоящее время в Пензенской области находятся более 1 600 беженцев из ДНР и ЛНР. Для них организовано пять пунктов временного пребывания на базе санаториев.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com/club20094001
0
0
0
 
Гость||

Богатые прихожане в нищем регионе!!!

Гость||

Накормите их кисок и собачек!

Гость||

Очень радует что в Пензе живут добрые и красивые люди.

Гость||

Позвольте уточнить , с какой целью данный материал размещён в СМИ?

Гость||

Так вроде бы беженцы на полном обеспечении бюджета, это дополнительно? А своих пенсионеров поддержать нет желания?

Гость||

Ждём-с , шариковы уже в пути))

Гость||

Данный материал размещён как наглядный пример доброты и порядочности со стороны отдельных граждан области по отношению к людям, попавшим в беду! И, одновременно, как укор жмотам и злыдням-завистникам!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Речь идет о людях, размещенных в Леонидовке.
Йорков тоже не забудьте. Сейчас грязь начнется, эти собачки обычно в обуви гуляют, чтобы свою дорогую и красивую шерсть не запачкать.

Гость||

[

penzainform.ru писал(a):

За счет прихожан Городищенского района
Например, сделали бы раз в неделю для своих прихожан бесплатные обеды. Или уже есть такая опция?

Гость||

Приходи голодная, я тебе дам пожрать, раз ты пенсию свою пропила

Гость||

Чтобы помочь обувью и одеждой нужно же знать размеры?

Гость||

Вот оно - проявление доброты, гуманности в наше время! Бедненькие! Всех других там и поубивать не грех! Какая избирательность!

Гость||

А почему мужская? Вроде как мужчины должны родину защищать в ЛНР и ДНР, а беженцы - женщины, дети. Опять какие-то нескладушки.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|03.04.2022 11:06|

Приходи голодная, я тебе дам пожрать, раз ты пенсию свою пропила

Детенок, не надо тыкать взрослым дядям и тетям. Иди, учи уроки. И пополни свой словарный запас.

Гость||

Хорошо живем,значит.Можно еще на оборотик подтянуть гаечку,держит пока резьба.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте