Прибывшим в регион беженцам купили кроссовки и мужскую одежду

03.04.2022 | 10:16

За счет прихожан Городищенского района гражданам, эвакуированным из ДНР и ЛНР, приобрели одежду. Об этом рассказали в Пензенской епархии в субботу, 2 апреля.

Речь идет о людях, размещенных в Леонидовке.

«С наступлением теплой погоды многим из них требуется одежда и обувь по сезону», - говорится на странице епархии в соцсети «ВКонтакте».

1 апреля в пункт временного пребывания доставили несколько пар кроссовок и мужскую одежду. В приходах региона продолжается сбор вещей и денег.

Сезонную обувь и одежду может пожертвовать каждый пензенец, их принимает любой храм в областном центре и в районах. Вещи должны быть чистыми, в хорошем состоянии.

В настоящее время в Пензенской области находятся более 1 600 беженцев из ДНР и ЛНР. Для них организовано пять пунктов временного пребывания на базе санаториев.