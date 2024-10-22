В Пензе на баннерах разместили QR-код со ссылкой на житие святого

В областном центре появились баннеры, посвященные святителю Иннокентию Пензенскому. День его памяти отмечается 23 октября.
На плакатах размещена информация о богослужениях в честь святого, которые возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Во вторник, 22 октября, в 16:00 начнется малая вечерня, в 17:00 - всенощное бдение. В среду, 23 октября, в 8:30 состоится Божественная литургия.
Кроме того, на баннерах имеется QR-код со ссылкой на житие Иннокентия Пензенского.
«Просветительский проект воплощает в жизнь миссионерский отдел. Задача - познакомить горожан с главными святыми и святынями Сурского края через уличные баннеры», - сообщили в Пензенской епархии.
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