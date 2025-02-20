Православные пензенцы смогут обучиться социальной службе

20.02.2025 | 09:50

Православные пензенцы смогут пройти бесплатное дистанционное обучение для приходских социальных работников.

Курс пройдет с 10 марта по 10 апреля. Его организует Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви.

Обучение предполагается трижды в неделю в формате онлайн-занятий, каждое из которых в среднем продлится 90 минут. Они будут начинаться в 12:00. Всего запланировано 15 вебинаров.

«Одной из ключевых тем станет поддержка вернувшихся с фронта и их семей. Участникам курса будут предоставляться практические задания, которые помогут оптимизировать социальную работу в приходах», - сообщили в Пензенской епархии.

Для участия в курсе необходимо зарегистрироваться до 5 марта по ссылке: https://www.diaconia.ru/dobro2025. По всем вопросам следует обращаться на электронный адрес dobro@diaconia.ru.