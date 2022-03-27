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Общество

В Пензу приехали еще более 400 беженцев из ДНР и ЛНР

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В воскресенье, 27 марта, губернатор Олег Мельниченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил о прибытии в Пензу поезда с гражданами, эвакуированными из ДНР и ЛНР.

Глава региона отметил, что «теплый прием обеспечили» около 460 приезжим, среди которых женщины, дети, люди с ограниченными возможностями здоровья.

Беженцев распределят по уже работающим пунктам временного пребывания. Тех, кому нужна медицинская помощь, поселят поближе к учреждениям здравоохранения.

25 марта в область приехали 440 граждан из ДНР и ЛНР, в том числе 104 ребенка. Их разместили в пункте временного пребывания в селе Леонидовка. Мельниченко пообещал оказать беженцам необходимую медицинскую, психологическую помощь и провести диспансеризацию.

22 февраля Пенза приняла 737 эвакуированных из ДНР и ЛНР. Для них было организовано пять пунктов временного пребывания на базе санаториев.

Таким образом, на данный момент в Пензенской области находятся более 1 600 беженцев.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com/ov_melnichenko
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Гость||

Натерпелись бедняги.Хоть здесь поживут мирно.

Гость||

Уважаемые беженцы! Пензенцы глубоко вам сочувствуют! Не сомневайтесь в гостеприимстве и радушии, принимающей вас, стороны!

Гость||

Это наши братья! Дай Бог всем здоровья, мира и покоя!

Гость||

Так по первому каналу говорят, что освободили Донбасс и чуть ли Киев не взяли

Гость||

Может и освободили только там разруха всё разбомбили. Как детям и инвалидам там выживать?

Гость||

А как российским детям-инвалидам без зарубежных лекарств и зарубежных операций выживать?

Гость||

А где можно узнать списки прибывших людей?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|27.03.2022 14:34|

А как российским детям-инвалидам без зарубежных лекарств и зарубежных операций выживать?

Вот только не надо за всех российских детей тут переживать! Какую медицину для себя россияне создали, такой и пользуйтесь! И, кстати, у тебя-то лично детей всё равно нет, не корчь из себя суперсердобольную!

Гость||

Гость писал(а):

> Может и освободили только там разруха всё разбомбили. Как детям и инвалидам

> там выживать?

Почему там разруха? Стрелков-Гиркин всё рассказал. Погуглите!

Гость||

В Словакию с 24 февраля прибыли 279 607 беженцев с Украины

Гость||

Гость писал(a):

Может и освободили только там разруха всё разбомбили. Как детям и инвалидам там выживать?
А кто же за них свою Родину будет восстанавливать, на фабриках трудится?

Гость||

Начинайте их кормить.

Гость||

Гость писал(а):

А как российским детям-инвалидам без зарубежных лекарств и зарубежных

операций выживать?

??????????????

Гость||

Гость писал(а):

> Натерпелись бедняги.Хоть здесь поживут мирно.

Здесь, где мирных жителей "винтят", избивают, ломают рёбра.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|27.03.2022 14:49
Гость писал(a):
Погуглите!
Без сопливых будто не знаем, как проводить выходной!

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Имя: Гость
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