В Пензу приехали еще более 400 беженцев из ДНР и ЛНР

27.03.2022 | 13:50

В воскресенье, 27 марта, губернатор Олег Мельниченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил о прибытии в Пензу поезда с гражданами, эвакуированными из ДНР и ЛНР.

Глава региона отметил, что «теплый прием обеспечили» около 460 приезжим, среди которых женщины, дети, люди с ограниченными возможностями здоровья.

Беженцев распределят по уже работающим пунктам временного пребывания. Тех, кому нужна медицинская помощь, поселят поближе к учреждениям здравоохранения.

25 марта в область приехали 440 граждан из ДНР и ЛНР, в том числе 104 ребенка. Их разместили в пункте временного пребывания в селе Леонидовка. Мельниченко пообещал оказать беженцам необходимую медицинскую, психологическую помощь и провести диспансеризацию.

22 февраля Пенза приняла 737 эвакуированных из ДНР и ЛНР. Для них было организовано пять пунктов временного пребывания на базе санаториев.

Таким образом, на данный момент в Пензенской области находятся более 1 600 беженцев.