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Общество

В Пензе собирают гуманитарную помощь для прифронтовых областей

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Социальный отдел Пензенской епархии объявил очередной сбор гуманитарной помощи для прифронтовых областей.

Принести туда можно продукты (сахар, масло подсолнечное, консервы мясные и рыбные, тушенку, сгущенку) и мужскую одежду (футболки, носки, нижнее белье).

Также требуются средства личной гигиены (влажные салфетки, туалетная бумага) и бытовые вещи (фонарики, батарейки, дождевики, топоры, лопаты, молотки, простые пилы, портативные газовые плитки и баллончики к ним).

Принести гуманитарную помощь можно до 26 октября, уточнили в Пензенской епархии.

Пункты приема находятся в епархиальном центре гуманитарной помощи при Успенском соборе (ул. Захарова, 6; по четвергам с 16:00 до 19:00, по субботам с 11:00 до 13:00, тел. 8-929-767-21-95) и храме преподобного Серафима Саровского (ул. Клары Цеткин, 61; ежедневно с 7:00 до 18:00, тел. 8-953-021-69-64).

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