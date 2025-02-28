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Общество

Пензенцев ждут на великопостные богослужения в Спасском соборе

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2 марта, в Прощеное воскресенье, в Спасском кафедральном соборе состоится первое богослужение Великого поста - вечерня с чином прощения.

В Пензенской епархии уточнили, что, хотя пост начинается 3 марта, суточный круг служб в православной церкви открывается вечером.

Первое богослужение возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, оно начнется в 17:00 и продлится ориентировочно 1-1,5 часа.

3 марта владыка проведет еще одну службу, где прочтет первую часть Великого покаянного канона Андрея Критского. Начало в 18:00, продолжительность - 1,5-2 часа.

«Этот канон традиционно читается в храмах всего 2 раза в году: в первую неделю Великого поста - частями, с понедельника по четверг; в среду пятой недели Великого поста - полностью», - пояснили в информационном отделе епархии.

Великий пост в 2025 году продлится до 19 апреля включительно. Он самый продолжительный и строгий в Русской православной церкви, длится более 40 дней в память о постничестве Иисуса Христа в пустыне. В этот период верующие готовятся к Пасхе.

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