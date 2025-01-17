В Пензе на базе митрополии создадут центр борьбы с экстремизмом

17.01.2025 | 09:26

В Пензенской области для борьбы с экстремизмом создадут научно-образовательный центр. Инициатива обсуждалась в правительстве в четверг, 16 января.

За 2024 год в регионе возбудили 10 уголовных дел экстремистской направленности, более 50 человек привлекли к административной ответственности, пресекли деятельность 2,5 тысячи опасных сайтов, напомнил начальник областного УМВД РФ Павел Гаврилин, присутствовавший на встрече.

«Экстремистские проявления несут прежде всего угрозу нашей национальной безопасности и целостности государства. Террористические акты используются для расшатывания устойчивости. К сожалению, в их совершение втягивают молодое поколение», - констатировал губернатор Олег Мельниченко.

В регионе уже проводятся различные исследования, касающиеся видов экстремизма и основ противодействия ему, изучаются исторический, социально-политический, юридический, психологический, лингвистический и философский аспекты. Активное участие в изысканиях принимает духовенство.

«Считаю, что этими исследованиями мы должны заниматься и дальше. Предлагаю создать научно-образовательный центр под эгидой Пензенской митрополии, чтобы и дальше проводить исследования и работу по просвещению людей. На общественных началах я готов возглавить этот центр», - процитировала главу региона пресс-служба областного правительства.