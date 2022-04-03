Сетевое издание|18+|Воскресенье|3 апр 2022|14:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Пешеходный переход в центре Пензы хотят организовать по-другому

Печать
Telegram

В Пензе на пешеходном переходе на пересечении улиц Бакунина и Кирова, рядом с ЦУМом, намерены сделать диагональную разметку.

Об этом сообщается на странице ЦУРа Пензенской области в социальной сети «ВКонтакте».

С предложением организовать зебру по-другому к первому зампреду областного правительства Виктору Кувайцеву обратился руководитель центра Артем Кондрашов.

В прошлом году в интернете зафиксировали 118 сообщений от пензенцев, пожелавших изменить организацию пешеходных переходов. Перекресток у ЦУМа станет пилотной локацией для диагональной разметки.

«Сам я не раз отмечал для себя, что люди идут не по зебре, а так, как им хочется, и так, как комфортно. Во многих регионах есть удачные примеры другого нанесения разметки», - объяснил свое предложение Кондрашов.

О сроках работ не сообщается.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

А дорогу открыть через рынок слабо?

Гость||

вот именно...

Гость||

Надо сначала разработать алгоритм действий.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте