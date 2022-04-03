Пешеходный переход в центре Пензы хотят организовать по-другому

03.04.2022 | 13:07

В Пензе на пешеходном переходе на пересечении улиц Бакунина и Кирова, рядом с ЦУМом, намерены сделать диагональную разметку.

Об этом сообщается на странице ЦУРа Пензенской области в социальной сети «ВКонтакте».

С предложением организовать зебру по-другому к первому зампреду областного правительства Виктору Кувайцеву обратился руководитель центра Артем Кондрашов.

В прошлом году в интернете зафиксировали 118 сообщений от пензенцев, пожелавших изменить организацию пешеходных переходов. Перекресток у ЦУМа станет пилотной локацией для диагональной разметки.

«Сам я не раз отмечал для себя, что люди идут не по зебре, а так, как им хочется, и так, как комфортно. Во многих регионах есть удачные примеры другого нанесения разметки», - объяснил свое предложение Кондрашов.

О сроках работ не сообщается.