Пензенцы пожаловались в РПН на стремительно меняющиеся цены

03.04.2022 | 11:36

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области подвели итоги работы горячей линии, которая действовала в регионе с 14 по 25 марта.

Позвонивших пензенцев консультировали по вопросам защиты прав потребителей.

Всего специалисты приняли более 440 обращений. Свыше 72% из них касалось нарушения прав потребителей в сфере торговли.

В ведомстве перечислили, с какими жалобами пензенцы обращались наиболее часто. Так, покупателей возмущали недостоверная информация о стоимости товаров «по причине неоднократного, в течение дня изменения розничных цен», отсутствие ценников.

Также жители области жаловались на неправомерное повышение стоимости продукции, на расторжение договоров предпринимателями в одностороннем порядке, на технические ошибки в работе мобильных приложений и сайтов продавцов, исполнителей услуг.

Тревожили пензенцев и отказ принимать оплату безналичным способом, длительные задержки в поставках товаров, заказанных и оплаченных на интернет-платформах, возврат денег за туристические туры, которые отменили из-за остановки авиасообщения.

«Потребителям оказана правовая помощь в подготовке претензий, проектов исковых заявлений. В ходе работы горячей линии подготовлено 4 проекта исковых заявлений, 69 проектов претензий», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.