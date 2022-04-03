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Общество

Пензенцы пожаловались в РПН на стремительно меняющиеся цены

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В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области подвели итоги работы горячей линии, которая действовала в регионе с 14 по 25 марта.

Позвонивших пензенцев консультировали по вопросам защиты прав потребителей.

Всего специалисты приняли более 440 обращений. Свыше 72% из них касалось нарушения прав потребителей в сфере торговли.

В ведомстве перечислили, с какими жалобами пензенцы обращались наиболее часто. Так, покупателей возмущали недостоверная информация о стоимости товаров «по причине неоднократного, в течение дня изменения розничных цен», отсутствие ценников.

Также жители области жаловались на неправомерное повышение стоимости продукции, на расторжение договоров предпринимателями в одностороннем порядке, на технические ошибки в работе мобильных приложений и сайтов продавцов, исполнителей услуг.

Тревожили пензенцев и отказ принимать оплату безналичным способом, длительные задержки в поставках товаров, заказанных и оплаченных на интернет-платформах, возврат денег за туристические туры, которые отменили из-за остановки авиасообщения.

«Потребителям оказана правовая помощь в подготовке претензий, проектов исковых заявлений. В ходе работы горячей линии подготовлено 4 проекта исковых заявлений, 69 проектов претензий», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Жалуйся не жалуйся терпи моя красавица

Гость||

дуй не дуй, всё равно получиш ***

Гость||

Если ничего не делать!? Получишь ровно столько же.

Гость||

Манка в Магните 88 руб за 800 грамм.

Гость||

Хорошо, что войны нет и хорошо, что не девяностые, правда?

Гость||

Я за девяностые, тогда хоть можно было было табличку нацепить куплю продам валюту и встать, а коли бандосы подойдут я уже знаю как с ними разговаривать, у них броня слабее ментовской крыши

Гость||

Вспомним как в 90-е были миллионерами)))

Гость||

"...Потребителям оказана правовая помощь в подготовке претензий, проектов исковых заявлений..."

- И чем может закончиться для потребителя подача искового заявления? Это вам конкретно, Роспотребнадзор, вопрос. Отвечайте конкретно.

Потребителю вернут переплаченное или компенсацию морального удовлетворения?

Давайте, отвечайте и не формируйте о себе представление как о неясной структуре, сидящей на шее у тех же налогоплательщиков.

Гость||

Рпн интересуют только маски и штрафы за них.

На остальное положен огробный болт на м22

Гость||

А полки то пустеют.И цены все недоступнее становятся для обычных людей.Чтобы кастрюльку щей сварить тысячи рублей уже не хватает. А зарплата у половины огорода не превышает 25 тысячи рублей. Прорвало походу.

Гость||

А с чего бутылка минералки Кувака за 1,5 стала стоить 35 руб.?Девликамов (Кувака) и Лаврентьев(сетивик-барыга) совсем от жадности ...... ? Топливо дешевеет , бакс дешевеет , продукт отечественный не иссекаемый , так какого они цену подняли?

Гость||

НИЩЕТА.....

Гость||

У людей бесконечные вопросы, которые так же бесконечно остаются без ответа...

Гость||

Чем тут ныть,лучше бы поинтересовались,какая помощь нужна беженцам.

Гость||

Как и понятно было, шариковы не смотрят в корень проблемы, злость свою они могут вымещать только на безопасных для них объектах, вот беженцы сейчас подвергались кстати.

Имя: Гость
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