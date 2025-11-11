В стране и мире

Россиян предупредили о вызывающем тяжелое поражение дыхательных путей вирусе

Печать
Telegram

Россиян предупредили о респираторно‑синцитиальном вирусе, вызывающем тяжелое поражение дыхательных путей. Релиз Роспотребнадзора оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Респираторно‑синцитиальный вирус (РСВ), упоминаемый в ряде сообщений СМИ, не является «новым вирусом». РСВ - хорошо известный и широко распространенный возбудитель острых респираторных заболеваний (ОРВИ). В отдельных сезонах возможно повышение заболеваемости, но это характерно для многих сезонных респираторных инфекций», - говорится в сообщении.

Вирус поражает клетки отделов дыхательных путей и является причиной широкого спектра респираторных заболеваний. Передается воздушно-капельным путем. По данным Роспотребнадзора, большинство детей переносят РСВ-инфекцию в первые два года жизни. В дальнейшем возможны повторные заражения, которые у здоровых людей в основном проходят легко.

В ведомстве добавили, что вакцин от большинства респираторных инфекций не существует.

Ранее инфекционист Вера Сережина заявила о том, что по всей России прокатились вспышки опасного вируса Коксаки. Она уточнила, что человек может заражаться вирусом Коксаки несколько раз, так как? в отличие от других инфекций? стойкий иммунитет к этому вирусу не формируется. Заражение может произойти не только через грязные руки, но и через воду, где вирус может жить до двух месяцев.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети