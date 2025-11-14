В России начали закрывать магазины одежды и обуви

14.11.2025 | 16:46

В третьем квартале 2025 года на магазины одежды и обуви приходится 45 процентов всех закрытых точек продажи в России, а во втором квартале эта доля составляла 54 процента. Об этом со ссылкой на данные NF Group, которые учитывают только полностью ушедшие из офлайна сети, пишут «Ведомости».

Между тем консалтинговая компания CORE.XP подсчитала, что отдельно в Москве на такие магазины с июля по сентябрь пришлось 50 процентов всех закрытий, что на 12 процентных пунктов выше, чем в прошлом квартале.

За три месяца в России закрылось сразу несколько брендов одежды и обуви, а некоторые из них решили сосредоточиться на онлайн-канале продаж.

Аналитик и издатель Fashion Buzz Ольга Штейнберг указала, что в 2022-2024 года производители сделали ставку на экспансию за счет массового ухода из страны популярных иностранных брендов и эксперименты с форматами, но теперь вынуждены оптимизировать бизнес.

Как оказалось, малые и средние бренды слишком уязвимы, потому что имеют менее устойчивую структуру продаж и ограниченный доступ к кредитам, а также зависят от маркетплейсов. Когда операционные расходы на содержание физических точек продаж и налоговая нагрузка растут, у них нет другого выхода, кроме как уйти в онлайн или закрыться.

В CORE.XP отмечают, что на магазины одежды, обуви и аксессуаров пришлось треть всех открытий новых торговых точек в третьем квартале.

Ранее сообщалось, что с 2022 года цены на одежду и обувь в России по скорости роста опережали общую инфляцию, но в последнее время замедлились до ее уровня. Эксперты связывают динамику с общим охлаждением спроса, что связано с падением покупательской способности, то есть с нехваткой денег у граждан на товары из этой категории.