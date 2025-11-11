В Пензенской области снижается уровень заболеваемости ОРВИ

11.11.2025 | 13:51

В Пензенской области с 3 по 9 ноября эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ улучшилась.

Инфекцию диагностировали 1 013 раз, в Пензе - 436. Это меньше, чем на прошлой неделе, на 20,4% и 7,8% соответственно.

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 24,1%», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В срезе по разным возрастным группам динамика остается ниже контрольного уровня, отметили в ведомстве.

Случаев гриппа в течение недели не зарегистрировано. По словам первого замминистра здравоохранения региона Марины Воробьевой, он придет в регион в конце декабря - январе.