Общество

В Пензенской области снижается уровень заболеваемости ОРВИ

Печать
Telegram

В Пензенской области с 3 по 9 ноября эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ улучшилась.

Инфекцию диагностировали 1 013 раз, в Пензе - 436. Это меньше, чем на прошлой неделе, на 20,4% и 7,8% соответственно.

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 24,1%», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В срезе по разным возрастным группам динамика остается ниже контрольного уровня, отметили в ведомстве.

Случаев гриппа в течение недели не зарегистрировано. По словам первого замминистра здравоохранения региона Марины Воробьевой, он придет в регион в конце декабря - январе.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети