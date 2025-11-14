1 866 жителей региона узнали о своем диабете во время диспансеризации

У 1 866 жителей Пензенской области впервые выявили сахарный диабет во время диспансеризации. За 10 месяцев 2025 года ее прошли 522 298 человек.
Опасность диабета заключается в том, что больные долго могут не подозревать о его развитии, но в это время идут патологические изменения в организме.
В ходе диспансеризации проводится скрининг на содержание глюкозы в крови, анкетирование для выявления жалоб, которые могут быть связаны с диабетом.
На втором этапе, если глюкоза не в норме, определяют уровень гликированного гемоглобина в крови. Он показывает ее усредненное содержание за длительный период (60-120 дней). После этого при высоких цифрах выставляют диагноз.
Сахарный диабет - это не просто повышенный уровень глюкозы в крови, напомнили в областном минздраве. Заболевание затрагивает все органы и системы организма. Без лечения диабет вызывает осложнения, серьезно ухудшающие качество жизни и нередко приводящие к инвалидизации или преждевременной смерти (слепота, ампутация конечности, почечная недостаточность, инфаркт миокарда и инсульт).
