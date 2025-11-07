Магазинам могут запретить продавать готовую еду

07.11.2025 | 08:23

В четверг, 6 ноября, на рассмотрение в Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается запретить магазинам торговать готовой кулинарной продукцией. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

По мнению авторов инициативы, совмещение продажи товаров и готовой еды хоть и позволяет увеличить выручку, но несет риски для здоровья покупателей.

Так, систематически фиксируются случаи нарушения магазинами условий изготовления, хранения салатов, десертов и других блюд. Зачастую их приготовление не контролируется должным образом, при этом используются продукты с истекающим сроком годности. Кулинария хранится в открытом виде, покупатель может контактировать с ней, что не соответствует санитарным требованиям.

«Действующие санитарно-эпидемиологические правила и нормы Российской Федерации формально допускают хранение и реализацию готовой кулинарной продукции в открытом виде на соответствующих прилавках и витринах. Вместе с тем практика показывает, что такие условия могут способствовать повышенному риску микробиологического загрязнения пищевых продуктов и, как следствие, увеличению случаев острых кишечных инфекций среди населения», - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим авторы законопроекта предложили запретить приготовление еды непосредственно в торговых точках и ее дальнейшую реализацию. Также магазинам нельзя будет продавать продукты с оставшимся сроком годности менее 24 часов.

Если документ примут, он вступит в силу 1 сентября 2026 года.