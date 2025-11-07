Магазинам могут запретить продавать готовую еду

В четверг, 6 ноября, на рассмотрение в Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается запретить магазинам торговать готовой кулинарной продукцией. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
По мнению авторов инициативы, совмещение продажи товаров и готовой еды хоть и позволяет увеличить выручку, но несет риски для здоровья покупателей.
Так, систематически фиксируются случаи нарушения магазинами условий изготовления, хранения салатов, десертов и других блюд. Зачастую их приготовление не контролируется должным образом, при этом используются продукты с истекающим сроком годности. Кулинария хранится в открытом виде, покупатель может контактировать с ней, что не соответствует санитарным требованиям.
«Действующие санитарно-эпидемиологические правила и нормы Российской Федерации формально допускают хранение и реализацию готовой кулинарной продукции в открытом виде на соответствующих прилавках и витринах. Вместе с тем практика показывает, что такие условия могут способствовать повышенному риску микробиологического загрязнения пищевых продуктов и, как следствие, увеличению случаев острых кишечных инфекций среди населения», - говорится в пояснительной записке.
В связи с этим авторы законопроекта предложили запретить приготовление еды непосредственно в торговых точках и ее дальнейшую реализацию. Также магазинам нельзя будет продавать продукты с оставшимся сроком годности менее 24 часов.
Если документ примут, он вступит в силу 1 сентября 2026 года.
Новости по теме
- Обязательную регистрацию кошек и собак хотят запустить в 2026 году
- Облик магазина, который построят на улице Свердлова, согласовали
- Водителям могут разрешить выбирать госномера для машин
- Пензенец не смог вернуть в магазин дорогостоящую видеокарту
- В Каменке оштрафовали пензенца, торговавшего панамами
- Освежители воздуха грозят развитием сердечно-сосудистых заболеваний
- Закон о круглогодичном призыве приняли в третьем чтении
- Плановую госпитализацию хотят разрешить в любом регионе
- Кузнечанину грозит срок за подаренный возлюбленной парфюм
- К уголовной ответственности за диверсии будут привлекать с 14 лет
Последние новости
- Отцов новорожденных захотели отправлять в оплачиваемый отпуск
- 7 ноября в Пензенской области ожидается небольшой дождь
- В Пензе закрасили более 4 000 пронаркотических надписей
- У памятника блокадникам в Пензе переложили просевшую плитку
- Начальник областного УМВД раскрыл сотрудникам путь к успеху
- В Кузнецке открыли мемориальную доску погибшему на СВО врачу
- Три старинных здания на Красной хотят продать за 1 рубль каждое
- 7 ноября ожидается самая сильная геомагнитная буря года
- Баня в Ахунах закрылась спустя полтора года после ремонта
- Пензенцы старше 55 лет стали чаще пользоваться ИИ
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!